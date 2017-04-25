Родительский день стал причиной серьезных пробок на кладбищах Владивостока
Труднее всего выехать из города.
Труднее всего выехать из города.
Сегодня на дорогах Владивостока наблюдается замедленное движение, сообщает корреспондент РИА VladNews. Причиной заторов стал Родительский день или, как его еще называют, Радоница.
В распоряжении редакции оказалось видео от автомобилистов, которые стали заложниками пробок в районе городских кладбищ. Так, образовался масштабный затор в районе Морского и Лесного кладбищ.
Напомним, радоница является одним из самых главных поминальных дней, когда принято посещать кладбища, где находятся могилы родных и близких. Всего родительских дней в году восемь и семь из них приходятся на субботу и поэтому их называют родительскими субботами. Но есть среди родительских дней самый главный, самый важный праздник поминовения почивших (Радоница), который всегда выпадает на вторник.