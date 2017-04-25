Крупную партию опасных морепродуктов обнаружили в Приморье
Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора забраковала несколько партий морских деликатесов, сообщает ИА «Дейта».
Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора забраковала несколько партий морских деликатесов, сообщает ИА «Дейта».
«В пробах партии солёной лососёвой икры специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого уровня содержания дрожжей и плесени. Пробы икры были отобраны полицейскими отдела в Уссурийске, в одной из торговых точек», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Также специалисты забраковали партию морского коктейля в масле, в который входили осьминоги и мидии. Как указано в лабораторном заключении, партия коктейля имеет неприятный сильный спиртовой привкус и запах.
Кроме того, в партии сушеного трепанга, пришедшей с юга Приморского края, зафиксировано превышение уровня бактериальной обсемененности, что указывает на нарушение санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, её хранении и перевозки. Масса забракованной партии составила около трехсот килограммов.
Анна Иваницына.