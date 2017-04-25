Крупную партию опасных морепродуктов обнаружили в Приморье

«В пробах партии солёной лососёвой икры специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого уровня содержания дрожжей и плесени. Пробы икры были отобраны полицейскими отдела в Уссурийске, в одной из торговых точек», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Также специалисты забраковали партию морского коктейля в масле, в который входили осьминоги и мидии. Как указано в лабораторном заключении, партия коктейля имеет неприятный сильный спиртовой привкус и запах.

Кроме того, в партии сушеного трепанга, пришедшей с юга Приморского края, зафиксировано превышение уровня бактериальной обсемененности, что указывает на нарушение санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, её хранении и перевозки. Масса забракованной партии составила около трехсот килограммов.

Анна Иваницына.