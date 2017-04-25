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08:25 (мск), источник: ИА REGNUM

Мосты затоплены, сёла отрезаны: В Свердловской области начался паводок

На многих реках западной части региона по-прежнему сохраняется лёд.

В Свердловской области началось вскрытие бассейнов рек Ница, Сосьва, Тавда, Тура и Уфа, а также участков Чусовой. При этом на многих реках западной части региона сохраняется лёд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Специалисты управления оценивают паводковую обстановку, как стабильную. На данный момент, прогнозируемо в зону подтопления попали 12 низководных мостов. Ещё один мост у села Яр в Талицком городском округе разобран на период половодья. После схода льда сотрудники МЧС наладят лодочные переправы.

Также на данный момент ограничено автосообщение с 31 населённым пунктом, при этом в них есть всё необходимое для жизнеобеспечения: запас продуктов, медикаментов, телефонная связь. Также в населённых пунктах организованы работы пожарных дружин. Подтопленных домов и придомовых территорий на данный момент не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году по прогнозам специалистов в Свердловской области паводок будет на 37% превышать среднемноголетнюю величину и это на 2% больше, чем в 2016 году. Предполагалось, что паводки начнутся с 10 апреля.

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