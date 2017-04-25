Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Надежда Ручка ждет первенца
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
The Telegraph: Шарапова получит wild card на Roland Garros
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Предупредить своих «бывших» о риске ЗППП можно анонимно
Уральский онколог наживался на пациентах
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
16Мир встретил Пасху
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22Цвет нации
09:55 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове отключат воду из-за ремонтных работ

Из-за ремонта водопровода на нескольких улицах Ростова-на-Дону завтра, 26-го апреля, отключат воду, об этом информирует АО «Ростовводоканал».

Водоснабжение будет отсутствовать с 8 утра 26-го апреля до 2-х ночи 27-го апреля на проспекте Сельмаш от проспекта Шолохова до улицы Веры Пановой и до улицы 14-я линия, от проспекта Шолохова до улицы Береговой, от переулка Паровозного до проспекта Театрального, а также на проспектах Шолохова и Сельмаш, на улицах Селиванова, Поляничко, Вильнюсская, Сержантова, Бодрая 35 и 35А.

Кроме того, воды не будет в БСМП-2, Перинатальном центре, жилом комплексе «Серебрянные ключи», гостинице «Аврора», Главном и Пригородном железнодорожных вокзалах и в поселке Автосборочный.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Хит-парад. Лучшие девушки автосалона в Шанхае. ФОТО
Врачи спасают лицо любимого композитора звезд эстрады
Хит-парад. Лучшие девушки автосалона в Шанхае. ФОТО
В Совфеде ответили на заявление Лондона о праве на ядерный удар
Внезапная проверка началась на Каспийской флотилии
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
США планируют сократить финансовую помощь Украине на 70%
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь