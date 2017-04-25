В Ростове отключат воду из-за ремонтных работ

Водоснабжение будет отсутствовать с 8 утра 26-го апреля до 2-х ночи 27-го апреля на проспекте Сельмаш от проспекта Шолохова до улицы Веры Пановой и до улицы 14-я линия, от проспекта Шолохова до улицы Береговой, от переулка Паровозного до проспекта Театрального, а также на проспектах Шолохова и Сельмаш, на улицах Селиванова, Поляничко, Вильнюсская, Сержантова, Бодрая 35 и 35А.

Кроме того, воды не будет в БСМП-2, Перинатальном центре, жилом комплексе «Серебрянные ключи», гостинице «Аврора», Главном и Пригородном железнодорожных вокзалах и в поселке Автосборочный.