Названы самые кибер-активные бабушки Приморья

Краевой этап VII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров подошел к концу, а значит самое время огласить имена победителей. Подробнее о результатах конкурса расскажет «АиФ Приморье».

Финал компьютерных состязаний прошел в Приморском центре социального обслуживания населения. Здесь пенсионеры смогли наглядно продемонстрировать свои навыки по интернет-серфингу. В качестве домашнего задания жители Приморья должными были научиться работать в личном кабинете Портала государственных услуг. На краевом этапе соревнований бабушкам и дедушкам предстояло выполнить комплекс заданий, состоящий из работы в системе Государственной информационной системе ЖКХ и в поисковой системе Яндекс. Последнее испытание проверяло навыки пенсионеров по пользованию интернетом с помощью планшета.

В департаменте труда и социального развития Приморья рассказали, что участниками кибер-соревнований стали 16 выпускников курсов «Бабушка и дедушка онлайн». В этом году заявки на участие подали исключительно представительницы прекрасного пола.

Итак, первое место в номинации «Начинающий пользователь» досталось Ольгае Карпович из Арсеньева. Второе место заняла пенсионерка из Лесозаводска Ольга Косенко. Третье — жительница Находки Зухра Тишина.

Звание «Уверенный пользователь» завоевала пенсионерка из Дальнегорска Галина Выбуванец. Второе место в этом номинации досталось Надежде Данилиной из Спасска-Дальнего. Третье — Елена Гайдукова из Владивостока.

Победительницы компьютерных соревнований Ольга Карпович и Галина Выбуванец представят Приморский край на заключительном этапе VII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В этом году он пройдет с 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге.

— Похвально, что люди, находящиеся на заслуженном отдыхе, не ограничивают себя бытовыми вопросами, стремятся повысить свой образовательный уровень, хотят быть в курсе событий, активно участвовать в общественной жизни, — отметил вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.