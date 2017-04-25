Названы самые кибер-активные бабушки Приморья
16 пенсионерок сошлись в битве за право зваться лучшими
16 пенсионерок сошлись в битве за право зваться лучшими
Краевой этап VII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров подошел к концу, а значит самое время огласить имена победителей. Подробнее о результатах конкурса расскажет «АиФ Приморье».
Финал компьютерных состязаний прошел в Приморском центре социального обслуживания населения. Здесь пенсионеры смогли наглядно продемонстрировать свои навыки по
В департаменте труда и социального развития Приморья рассказали, что участниками
Итак, первое место в номинации «Начинающий пользователь» досталось Ольгае Карпович из Арсеньева. Второе место заняла пенсионерка из Лесозаводска Ольга Косенко. Третье — жительница Находки Зухра Тишина.
Звание «Уверенный пользователь» завоевала пенсионерка из Дальнегорска Галина Выбуванец. Второе место в этом номинации досталось Надежде Данилиной из
Победительницы компьютерных соревнований Ольга Карпович и Галина Выбуванец представят Приморский край на заключительном этапе VII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В этом году он пройдет с 25 по 27 мая в
— Похвально, что люди, находящиеся на заслуженном отдыхе, не ограничивают себя бытовыми вопросами, стремятся повысить свой образовательный уровень, хотят быть в курсе событий, активно участвовать в общественной жизни, — отметил
Напомним, что бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров проходят во всех филиалах Приморского центра социального обслуживания населения. В программу активно включились жители Владивостока, Артема, Арсеньева, Находки,