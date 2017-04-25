Жители Приморья готовятся к труду и обороне
В Приморском крае 870 человек выполнили «на отлично» нормативы Всероссийского
В Приморском крае 870 человек выполнили «на отлично» нормативы Всероссийского
По информации краевого департамента физкультуры и спорта, на данный момент в Приморье нормативы комплекса ГТО на знаки отличия выполнили 1 746 человек.
«Из них на золотой знак отличия — 870 человек, на серебряный — 626 и на бронзовый знак — 250», — сообщили специалисты.
В настоящее время в Приморском крае открыты 23 центра тестирования населения, из них один региональный центр и 22 муниципальных.
Напомним, краевой фестиваль по программе всероссийского
Отметим, ранее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, что внедрение комплекса ГТО — это Указ Президента РФ и его необходимо исполнять.
Улугбек Тимуридов.