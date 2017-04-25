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09:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители Приморья готовятся к труду и обороне

В Приморском крае 870 человек выполнили «на отлично» нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом ИА «Дейта» сообщили в администрации края.

По информации краевого департамента физкультуры и спорта, на данный момент в Приморье нормативы комплекса ГТО на знаки отличия выполнили 1 746 человек.

«Из них на золотой знак отличия — 870 человек, на серебряный — 626 и на бронзовый знак — 250», — сообщили специалисты.

В настоящее время в Приморском крае открыты 23 центра тестирования населения, из них один региональный центр и 22 муниципальных.

Напомним, краевой фестиваль по программе всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди представителей средств массовой информации и трудящихся пройдет со 2 по 4 июня в Приморье. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия IV Дальневосточного Медиасаммита.

Отметим, ранее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, что внедрение комплекса ГТО — это Указ Президента РФ и его необходимо исполнять.

Улугбек Тимуридов.

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