12-летний уфимец Егор Мартынов вытащил из воды тонущего мужчину

Известно, что 12-летний мальчик гостил у родственников в соседнем доме. Егор увидел из окна тонущего мужчину и сразу побежал на помощь.

— Я увидел, взял палку, побежал. Сначала хотели ко льду вытащить, а лед ломался. Мы ему говорили к берегу плыть. Он еле доплыл поближе и я ему дал палку. Начали его вытаскивать. Вытащили, привели его домой, вызвали скорую, — рассказывает Егор.