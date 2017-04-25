12-летний уфимец Егор Мартынов вытащил из воды тонущего мужчину
Смелый и отважный ученик Школы № 24 Егор Мартынов совершил
Смелый и отважный ученик Школы № 24 Егор Мартынов совершил
Известно, что 12-летний мальчик гостил у родственников в соседнем доме. Егор увидел из окна тонущего мужчину и сразу побежал на помощь.
— Я увидел, взял палку, побежал. Сначала хотели ко льду вытащить, а лед ломался. Мы ему говорили к берегу плыть. Он еле доплыл поближе и я ему дал палку. Начали его вытаскивать. Вытащили, привели его домой, вызвали скорую, — рассказывает Егор.
По словам мамы мальчика, храбрость в нем развил спорт, ведь Егор уже год занимается