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08:22 (мск), источник: PROUFU.ru

12-летний уфимец Егор Мартынов вытащил из воды тонущего мужчину

Смелый и отважный ученик Школы № 24 Егор Мартынов совершил по-настоящему мужской поступок. Мальчик спас из воды тонущего мужчину, об этом сообщила пресс-служба мэрии Уфы.

Известно, что 12-летний мальчик гостил у родственников в соседнем доме. Егор увидел из окна тонущего мужчину и сразу побежал на помощь.

— Я увидел, взял палку, побежал. Сначала хотели ко льду вытащить, а лед ломался. Мы ему говорили к берегу плыть. Он еле доплыл поближе и я ему дал палку. Начали его вытаскивать. Вытащили, привели его домой, вызвали скорую, — рассказывает Егор.

По словам мамы мальчика, храбрость в нем развил спорт, ведь Егор уже год занимается греко-римской борьбой. Сейчас главное управление МЧС России по республике готовит ходатайство, чтобы представить Егора Мартынова к ведомственной награде.

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