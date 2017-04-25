18-летний кузбассовец обокрал кассу железнодорожного вокзала
Добычей вора стали степлер и переговорное устройство кассира.
Добычей вора стали степлер и переговорное устройство кассира.
18-летний житель Яшкина решил украсть из кассы железнодорожного вокзала дневную выручку, но обнаружил только степлер и переговорное устройство.
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Когда сотрудники линейного отдела полиции на станции Тайга задержали грабителя, выяснилось, что у 18-летнего жителя Яшкина нет постоянного места жительства, его часто встречают на железнодорожных вокзалах Юрги и Яшкина. Он сознался в краже, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.