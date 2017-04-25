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08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

18-летний кузбассовец обокрал кассу железнодорожного вокзала

Добычей вора стали степлер и переговорное устройство кассира.

18-летний житель Яшкина решил украсть из кассы железнодорожного вокзала дневную выручку, но обнаружил только степлер и переговорное устройство.

По сообщению пресс-службы УТ МВД РФ по СФО, злоумышленник дождался окончания рабочего дня кассира и только после этого проник в кассовое помещение, выломал заграждение, закрывающее кассовое окно. Вора постигла неудача, когда вместо денег он обнаружил лишь степлер и переговорное устройство. Степлер злоумышленник выкинул в ближайшую урну, а переговорное устройство попытался продать местным жителям. Однако никто не купил ненужный аппарат, и молодому человеку пришлось выбросить и его.

Когда сотрудники линейного отдела полиции на станции Тайга задержали грабителя, выяснилось, что у 18-летнего жителя Яшкина нет постоянного места жительства, его часто встречают на железнодорожных вокзалах Юрги и Яшкина. Он сознался в краже, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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