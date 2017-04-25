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08:31 (мск), источник: Интерфакс

Московский зоопарк с мая до конца лета будет открываться в 7:30 утра

Посетители в первый час открытия получат 40-процентную скидку на билет.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Столичный департамент культуры и Московский зоопарк запускают акцию «Бодрое утро»: с 1 мая до 31 августа учреждение будет открываться на полтора часа раньше, в 7:30, сообщает официальный портал московской мэрии.

Для всех желающих посмотреть на животных ранним утром будет действовать 40-процентная скидка. С 7:30 до 8:30 стоимость входного билета составит 300 рублей вместо стандартных 500 рублей, говорится в сообщении.

Раннее утро дает возможность посмотреть на животных, которые прячутся или спят днем. Это манулы, волки, дальневосточный леопард, рысь и пума, уточнили в пресс-службе зоопарка

Посетить с 7:30 можно будет открытую территорию зоосада. Режим работы павильонов останется прежним, с 9:00 до 20:00.

Приобрести входной билет со скидкой можно будет только в кассах Московского зоопарка, которые также начнут работать с 7:30. При входе первых посетителей с раннего утра откроется точка по продаже горячего кофе.

Посмотреть на животных в неурочное время можно также в режиме онлайн. Трансляции идут на сайте зоопарка, с помощью веб-камер, которые установлены в вольерах сурикатов, горилл, голубоглазой тигрицы и других обитателей.

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