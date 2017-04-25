Московский зоопарк с мая до конца лета будет открываться в 7:30 утра

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Столичный департамент культуры и Московский зоопарк запускают акцию «Бодрое утро»: с 1 мая до 31 августа учреждение будет открываться на полтора часа раньше, в 7:30, сообщает официальный портал московской мэрии.

Для всех желающих посмотреть на животных ранним утром будет действовать 40-процентная скидка. С 7:30 до 8:30 стоимость входного билета составит 300 рублей вместо стандартных 500 рублей, говорится в сообщении.