Московский зоопарк с мая до конца лета будет открываться в 7:30 утра
Посетители в первый час открытия получат 40-процентную скидку на билет.
Посетители в первый час открытия получат 40-процентную скидку на билет.
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Столичный департамент культуры и Московский зоопарк запускают акцию «Бодрое утро»: с 1 мая до 31 августа учреждение будет открываться на полтора часа раньше, в 7:30, сообщает официальный портал московской мэрии.
Для всех желающих посмотреть на животных ранним утром будет действовать 40-процентная скидка. С 7:30 до 8:30 стоимость входного билета составит 300 рублей вместо стандартных 500 рублей, говорится в сообщении.
Посетить с 7:30 можно будет открытую территорию зоосада. Режим работы павильонов останется прежним, с 9:00 до 20:00.
Приобрести входной билет со скидкой можно будет только в кассах Московского зоопарка, которые также начнут работать с 7:30. При входе первых посетителей с раннего утра откроется точка по продаже горячего кофе.
Посмотреть на животных в неурочное время можно также в режиме онлайн. Трансляции идут на сайте зоопарка, с помощью