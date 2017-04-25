Из-за опасного вещества Хабаровск признали городом с высоким уровнем загрязнения атмосферы

По итогам 2016 года Росгидромет включил краевую столицу в число городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник лаборатории мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Екатерина Попова.

«Существует четыре индекса загрязнения атмосферы: низкий, повышенный, высокий и очень высокий. Хабаровск по результатам 2016 года отнесли к высокому уровню загрязнения», — говорит Екатерина Попова.

Такой индекс воздух краевой столицы получил из-за повышенного содержания вещества первого класса опасности — бензапирена. В зимние месяцы его концентрация превышала ПДК в шесть и более раз.

«Бензапирен является примесью, которая вырабатывается при любом виде сгорания. Это могут быть и природные пожары, и загрязнения от автотранспорта, и котельные», — уточнила специалист.

За загрязненностью атмосферы Хабаровска следят при помощи четырех специализированных постов, которые расположены в Центральном, Железнодорожном, Индустриальном и Кировском районах. Замеры производятся по 29 показателям: пяти основным и 24 специфическим.