Послами Ростова-на-Дону на ЧМ-2018 стали Дмитрий Кириченко и Денис Глушаков
Новыми послами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России стали тренер ФК «Ростов» Дмитрий Кириченко и полузащитник ФК «Спартак» и сборной России Денис Глушаков.
Новыми послами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России стали тренер ФК «Ростов» Дмитрий Кириченко и полузащитник ФК «Спартак» и сборной России Денис Глушаков.
Послов презентовали перед матчем между «желто-синими» и «красно-белыми».
Дмитрий Кириченко в 1998—2001 годах выступал за «Ростсельмаш», дважды становился бомбардиром Чемпионата России. Сейчас тренирует футбольный клуб «Ростов».
Денис Глушаков уроженец города Миллерово Ростовской области. Выступает за «Спартак» и с 2011 года регулярно вызывается в сборную России.
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