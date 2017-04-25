Послами Ростова-на-Дону на ЧМ-2018 стали Дмитрий Кириченко и Денис Глушаков

Послов презентовали перед матчем между «желто-синими» и «красно-белыми».

Дмитрий Кириченко в 1998—2001 годах выступал за «Ростсельмаш», дважды становился бомбардиром Чемпионата России. Сейчас тренирует футбольный клуб «Ростов».

Денис Глушаков уроженец города Миллерово Ростовской области. Выступает за «Спартак» и с 2011 года регулярно вызывается в сборную России.