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09:19 (мск), источник: Вести Приморье

Масштабные отключения горячего водоснабжения начнутся во Владивостоке с 10 мая

Во Владивостоке после завершения отопительного сезона пройдут гидравлические испытания теплотрасс. Поэтапно с 10 мая по 20 июня в городе ожидаются масштабные отключения горячего водоснабжения.

В начале мая во Владивостоке завершается отопительный сезон. Дата пока не установлена. Однако после завершения отопительного сезона в городе традиционно начинается проверка на прочность теплотрасс, которая сопровождается масштабными отключениями горячего водоснабжения. Гидравлические испытания пройдут поэтапно с 10 мая по 20 июня.

С 10 по 17 мая без горячего водоснабжения останется Ленинский район и частично Первореченский, с 22 по 29 мая — Фрунзенский, с 29 мая по 5 июня районы Мыса Чуркина и бухты Тихой, с 13 по 20 июня — в Советском районе (до остановки автотранспорта Заря).

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