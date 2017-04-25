Программа празднования 9 мая 2017 в Новосибирске

В День Победы военнослужащие РВСН примут участие в параде, который начнется в 10 часов на Красном проспекте. Стратегические ракетчики пройдут торжественным маршем и покажут различные виды боевой и специальной техники, представляющей техническую оснащенность и мощь Ракетных войск. Как сообщили VN.ru в пресс-службе Центрального военного округа, на военнослужащих будет новая форма.

В Новосибирской области власти подошли к предстоящему празднованию более чем основательно: программа с расписанием мероприятий была подготовлена за месяц до Дня Победы.

Акция «Георгиевская ленточка» уже началась в Новосибирске. О закупке необходимого количества черно-оранжевых строчек мэрия Новосибирска отчиталась во второй половине апреля. Раздача символов Победы стартовала вчера в Первомайском сквере. Всего в этом году новосибирцы получат 20 тысяч ленточек, что в два раза больше, чем в 2016 году.

Сейчас завершается работа над тематическим триптихом, который будет украшать фасад оперного театра в дни проведения праздничных мероприятий. 8 мая в сквере перед НОВАТ пройдет тематическая выставка в честь 72-й годовщины Победы. В тот же день в 17.30 запланирован запуск городских фонтанов. После этого стартует велопробег «Километры Победы».

8 мая в 22 часа на монументе Славы пройдет мемориальная акция «Свеча Памяти».

9 мая в Новосибирске начнется с военного парада. В 10 часов утра по Красному проспекту промаршируют тысячи военных, а над городом пролетят военные самолеты.

В 10.45 запланировано выдвижение колонны «Бессмертного полка». В 12 часов в Первомайском сквере начнется праздничная интерактивная программа. В 12.30 у Вечного огня состоится церемония-реквием.

В 13.30 стартует традиционная 71-я легкоатлетическая эстафета в память величайшего советского аса Второй Мировой Александра Покрышкина.

В 18 часов на площади Ленина состоится праздничный концерт «Мы этой памятью сильны».

Праздничный салют 9 мая начнется в 22 часа и прогремит на четырех площадках. Точками запуска фейерверков в Новосибирске определены площадка у монумента Славы, пляж «Наутилус», прилегающий к музыкальной школе № 9 участок на улице Молодости и площадка у ДК «Академия».