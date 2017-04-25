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09:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Схема движения общественного транспорта изменится в Ростове на 1 Мая

Схема движения общественного транспорта изменится в донской столице на 1 Мая.

Как сообщает городской департамент транспорта, с 21:30 30 апреля до 8:00 1 мая автобусы №№ 3, 3А, 7, 67 и 98 будут курсировать по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Театральный — ул. Закруткина — ул. Нижненольная — ул. Мясникова — ул.1-я Линия — ул. Советская и далее как обычно. В обратном направлении они поедут по схеме: ул. Советская (ул. Верхненольная) — ул. Нижненольная — ул. Закруткина — пр. Театральный и далее как обычно.

Автобусы №№ 70 и 80 будут следовать по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Театральный — ул. Закруткина — ул. Нижненольная — ул. Мясникова и далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении: ул. Мясникова — ул. 1-я Линия — ул. Закруткина- пр. Театральный и далее как обычно.

С 8:00 до 9:00 и с 13:00 до 16:00 автобусы №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 поедут по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Кировский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по утвержденным маршрутам.

С 9:00 до 13:00 эти автобусы будут следовать по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Буденновский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее как обычно.

Маршрутки №№ 55, 80 и 98 поедут 1 мая по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Шолохова — ул. 14-я Линия — ул. Советская и далее утвержденным маршрутам.

С 21:30 30 апреля до 16:00 1 мая троллейбусы №№ 1 и 9 будут следовать по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова, а затем по обычным маршрутам.

Троллейбусы №№ 2 и 22 будут курсировать по укороченной схеме — до пл. Свободы.

Работа трамвайного маршрута № 1 будет приостановлена 1 мая с 8:30 до 16:00.

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