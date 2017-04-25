В День труда в Перми изменится движение транспорта

1 мая в Перми будут отмечать День труда.

В связи с этим, с 07:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:

— Ленина от улицы Газеты Звезда до улицы Попова;

— Комсомольскому проспекту от дома № 70 до улицы Ленина (четная и нечетная сторона);

— Пермская от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;

— Екатерининская от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;

— Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;

— Пушкина от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;

— Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Пушкина;

— Революции от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда;

— 1-я Красноармейская от улицы Газеты Звезда до Комсомольского проспекта;

— Глеба Успенского от улицы Пионерская до Комсомольского проспекта;

— Тимирязева от улицы Газеты Звезда до Комсомольского проспекта;

— Полины Осипенко от улицы Пионерская до Комсомольского проспекта.



С 13:00 до 15:00 на время проведения эстафеты на призы газеты «Звезда» будет закрыто движение на Комсомольском проспекте от улицы Ленина до Комсомольской площади. По пересекающим проспект улицам на время забегов движение будет приостанавливаться.



В Орджоникидзевском районе на время проведения праздничной демонстрации с 07:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта по улице Академика Веденеева от улицы Лянгасова до улицы Первомайская.



В Кировском районе для проведения демонстрации будет закрыто движение по следующим улицам:

— Кировоградская от улицы Липатова до улицы Федосеева;

— Шишкина от улицы Закамская до улицы Кировоградская;

— Оборонщиков от улицы Закамская до улицы Кировоградская;

— Астраханская от улицы Закамская до улицы Кировоградская;

— Адмирала Нахимова от улицы Закамская до улицы Кировоградская;

— Ласьвинская от улицы Закамская до улицы Кировоградская;

— Кировоградская от улицы Адмирала Нахимова до улицы Федосеева;

— Ласьвинская от улицы Кировоградской до улицы Закамской.

