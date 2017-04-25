В День труда в Перми изменится движение транспорта

1 мая в Перми будут отмечать День труда.
В связи с этим, с 07:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:
— Ленина от улицы Газеты Звезда до улицы Попова;
— Комсомольскому проспекту от дома № 70 до улицы Ленина (четная и нечетная сторона);
— Пермская от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;
— Екатерининская от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;
— Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;
— Пушкина от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;
— Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Пушкина;
— Революции от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда;
— 1-я Красноармейская от улицы Газеты Звезда до Комсомольского проспекта;
— Глеба Успенского от улицы Пионерская до Комсомольского проспекта;
— Тимирязева от улицы Газеты Звезда до Комсомольского проспекта;
— Полины Осипенко от улицы Пионерская до Комсомольского проспекта.
С 13:00 до 15:00 на время проведения эстафеты на призы газеты «Звезда» будет закрыто движение на Комсомольском проспекте от улицы Ленина до Комсомольской площади. По пересекающим проспект улицам на время забегов движение будет приостанавливаться.
В Орджоникидзевском районе на время проведения праздничной демонстрации с 07:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта по улице Академика Веденеева от улицы Лянгасова до улицы Первомайская.
В Кировском районе для проведения демонстрации будет закрыто движение по следующим улицам:
— Кировоградская от улицы Липатова до улицы Федосеева;
— Шишкина от улицы Закамская до улицы Кировоградская;
— Оборонщиков от улицы Закамская до улицы Кировоградская;
— Астраханская от улицы Закамская до улицы Кировоградская;
— Адмирала Нахимова от улицы Закамская до улицы Кировоградская;
— Ласьвинская от улицы Закамская до улицы Кировоградская;
— Кировоградская от улицы Адмирала Нахимова до улицы Федосеева;
— Ласьвинская от улицы Кировоградской до улицы Закамской.