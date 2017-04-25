Пляж Калининградской области вновь удостоен награды «Голубой флаг»

«Иногда важнее не добиться чего-то, а сохранить и улучшить. Итак. Пляж в Янтарном положительно прошёл переаттестацию и сегодня мы получили подтверждение присвоения награды “Голубой флаг” на 2017-й год», — написал Алексей Заливатский.

Напомним, что «Голубой флаг» — это международная награда, которую с 1987 ежегодно вручают пляжам, признанными пригодными для безопасного и комфортного купания. Многие туристы по всему миру, планируя отдых, обращают внимание на наличие у курорта именно этого знака отличия.

Пляж в Янтарном — первый и на данный момент единственный пляж в России, сумевший получить эту награду.