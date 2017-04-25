Пляж Калининградской области вновь удостоен награды «Голубой флаг»
Пляж в поселке Янтарный Калининградской области вновь удостоен международной награды «Голубой флаг». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава округа Алексей Заливатский.
Пляж в поселке Янтарный Калининградской области вновь удостоен международной награды «Голубой флаг». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава округа Алексей Заливатский.
«Иногда важнее не добиться
Напомним, что «Голубой флаг» — это международная награда, которую с 1987 ежегодно вручают пляжам, признанными пригодными для безопасного и комфортного купания. Многие туристы по всему миру, планируя отдых, обращают внимание на наличие у курорта именно этого знака отличия.
Пляж в Янтарном — первый и на данный момент единственный пляж в России, сумевший получить эту награду.