В центре Екатеринбурга горожан удивили машины с сине-желтыми флагами

С утра во вторник, 25 апреля, в Екатеринбурге по центру города промчалось около десятка машин с флагами фракции ЛДПР. У «либер-демократов» сегодня особый день, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Как стало известно изданию, представители регионального отделения партии решили таким образом отпраздновать день рождение своего лидера.

«Этот автопробег посвящен юбилею Владимира Вольфовича. Сегодня планируется провести еще ряд других мероприятий», — сообщили корреспонденту «АиФ-Урал» Дмитрий Сусленников, помощник депутата Государственной думы РФ от Свердловской области Игоря Торощина.

Сегодня бессменному лидеру фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому исполнилось 70 лет. В штабе регионального отделения «АиФ-Урал» пояснили, что празднование дня рождения Жириновского на автопробеге не закончится. В течение дня пройдет еще ряд мероприятий.