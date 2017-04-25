В Крыму фиксируют рост заболеваемости кишечными инфекциями

«Зарегистрировано 306 случаев острых кишечных инфекций по предварительным диагнозам, что больше на 38 случаев аналогичного периода 2016 года. Регистрируется спорадическая заболеваемость», — сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю проводит мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающихся клещами. Так, с начала года в лечебно-профилактические организации полуострова по поводу присасывания клещей обратилось 389 человек, в том числе 209 детей, что не превышает среднемноголетние показатели.

По данным пресс-службы надзорного органа, в этом году специалисты отмечают, что зона распространения клещей увеличилась.

«Из эпиданамнеза установлено, что большая часть населения пострадала от присасывания клещей при посещении горнолесной и предгорной зоны, парков, скверов на всех территориях административных образований Крыма, что свидетельствует о расширении ареала распространения иксодовых клещей на территории полуострова, так как в предшествуюшие годы наблюдения укусы клещей регистрировались, в основном, в эндемичных и энзоотичных зонах Крыма», — отметили в Роспотребнадзоре.

Результаты исследования клещей на вирусоформность, в том числе снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза и бактерией гранулоцитарного анаплазмоза человека. По состоянию на 20 апреля зарегистрирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Случаев вирусного клещевого энцефалита не зарегистрировано.

Против клещевого вирусного энцефалита привито 616 человек, относящихся к контингенту группы риска — лесники, студенты, проходящие производственную практику в горнолесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, серопрофилактике подвержено — 15 человек (в 2016-ом — 213 и 45 соответственно).