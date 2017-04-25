Майские праздники: на крымских дорогах — операция «Нетрезвый водитель»

Сообщается, что 28 и 29 апреля будут организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения, что позволит своевременно выявить таких нарушителей. Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические мероприятия.

Напомним, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная ответственность.