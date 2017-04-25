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13:26 (мск), источник: КрымPress

Майские праздники: на крымских дорогах — операция «Нетрезвый водитель»

В предпраздничные дни симферопольская Госавтоинспекция проведет операцию «Нетрезвый водитель».

Сообщается, что 28 и 29 апреля будут организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения, что позволит своевременно выявить таких нарушителей. Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические мероприятия.

Напомним, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная ответственность.

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