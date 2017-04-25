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10:57 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, как соцсети «латают» себя после смерти участников

Смерть одного из членов соцсетей усиливает взаимодействие его «френдов», выяснили ученые. Таким образом сеть восстанавливает связи между участниками, подобно тому, как нейроны мозга берут на себя функцию отмерших.

Согласно исследованию ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, социальные структуры, например соцсети, устойчивы к смерти.

Гибель одного из членов структуры сближает его друзей, таким образом сохраняя их взаимосвязь.
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Этот процесс идентичен тому, как нейроны мозга берут на себя функции отмерших нейронов, или тому, как затягиваются края раны, считают авторы исследования. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

Исследование было проведено на примере социальной сети Facebook и 15 тыс. групп «френдов», в которых умер их центральный участник. Это первая крупномасштабная работа такого рода.

Ученых интересовало, что происходит при смерти человека, являющегося центром таких групп, как ведут себя его френды — распадается ли группа или сеть «латает» сама себя?

Было удивительно видеть, сколько людей объединились после смерти общего френда и как долго это продолжалось. Друзья и знакомые умершего человека активно взаимодействовали не только сразу после его смерти, в период острой скорби, но и годы спустя.
Уильям Гоббс
автор исследования

Ранее исследователи выяснили, что в ответ на стихийные бедствия и другие чрезвычайные происшествия люди быстро образовывают временные связи, которые потом так же быстро распадаются.

Чтобы оценить устойчивость соцсетей к смертям участников, авторы исследования использовали данные Facebook и информацию о смертях в Калифорнии. В общей сложности они проанализировали аккаунты более 770 тыс. человек и сравнили полученные результаты с данными, полученными от 30 тыс. групп (более двух млн человек), в которых никто не умер.

Исследователи сосредоточились на суммарном подсчет комментариев, сообщений и тегов, оставленных близкими друзьями и знакомыми умершего. Они сравнивали их количество за два года до и после смерти. Выяснилось, что взаимодействие между людьми, потерявшими общего френда, резко возросло сразу после его смерти, а в последующие месяцы постепенно шло на спад, приближаясь к тому уровню, который был отмечен за два года до смерти. Близкие друзья покойного общались друг с другом в первый месяц после смерти на 30% больше, чем раньше, со знакомыми — на 15%. Спустя два года уровень взаимодействия был примерно на 3% выше, чем до смерти.

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Иными словами, поясняет Гоббс, люди компенсировали утраченные отношения с умершим общением друг с другом.

«Мы не можем говорить о субъективном опыте утраты и восстановления после нее, но на уровне сети, по всей видимости, в количественном исчислении рост взаимодействия равен утраченному взаимодействию с умершим, что свидетельствует о полном восстановлении сети», — говорит он.

Как отмечает исследователь Роберт Бонд, не принимавший участия в работе, «увеличение взаимодействия в группах свидетельствует о том, что люди изменяют модель взаимодействия таким образом, чтобы поддержать тех, кто испытывает боль утраты».

Этот эффект был наиболее выражен среди молодых людей 18−24 лет. В таких группах взаимодействие не просто стабилизировалось, а оказывалось на более высоком уровне, чем до смерти.

Все остальные возрастные группы спустя два года возвращались на прежний уровень взаимодействия. Ученые призывают провести более углубленные исследования, где внимание будет уделено специфике поведения в зависимости от возраста участников.

Исключением стали самоубийства.

Сети френдов, столкнувшихся с гибелью одного из них от суицида, так и не смогли восстановиться до прежнего уровня взаимодействия. Гоббс считает, что эту область также следует изучить более углубленно.

Кроме того, ученые не анализировали содержание сообщений, поэтому нельзя сказать, шло ли общение в поддерживающем ключе или в нем преобладали гнев и беспомощность. Исследование переписки могло бы добавить огромное количество нюансов.

«Мы надеемся, что наши результаты повысят интерес к тому, как социальные сети адаптируются к травмам и кризису, — пишут исследователи. — Лучшее понимание адаптации в социальных сетях поможет определить, почему социальные сети восстанавливаются или не восстанавливаются и как предотвратить их разрушение. Полученные результаты, на наш взгляд, являются первым шагом в этом направлении».

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