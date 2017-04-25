В Воронеже парад уличных театров впервые пройдет ночью

В понедельник, 12 июня, по центру Воронежа пройдут кукольники, мимы, клоуны, музыканты и ходулисты. Театральный парад Платоновского фестиваля у нас проведут уже в 4 раз подряд. Но в этот раз шоу пройдет в новом формате.

Парад театров 2017 года будет ночным. Он стартует по проспекту Революции в 21:00. Артисты пройдут от памятника Андрею Платнову до площади Ленина. Там участники шествия дадут несколько представлений.

«К традиционным выразительным средствам (фантастические костюмы, праздничный реквизит, интерактив со зрителями) прибавятся новые — световые эффекты и огни», — поясняют организаторы фестиваля.

Отметим, что состав парада пока не раскрывают. Но известно, что в ночном шествии примут участие несколько уличных театров России и Европы. Также в параде будут участвовать воронежские команды.