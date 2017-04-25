«Союз» с европейским спутником связи запустят с космодрома Куру 18 мая
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Запуск
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Запуск
«Запуск запланирован на 18 мая», — сказал источник.
Ранее ряд СМИ сообщал, что запуск
Протесты и забастовки во Французской Гвиане, где расположен космодром Куру, приняли затяжной характер. В результате был отложен старт
Геостационарный спутник связи SES-15 принадлежащий люксембургскому спутниковому оператору предназначается для работы в странах Северной и Латинской Америки, а также в странах Карибского бассейна.