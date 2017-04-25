«Союз» с европейским спутником связи запустят с космодрома Куру 18 мая

«Запуск запланирован на 18 мая», — сказал источник.

Ранее ряд СМИ сообщал, что запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А», который 4 апреля должен был вывести на орбиту спутник SES-15, отложен из-за событий во Французской Гвиане.

Протесты и забастовки во Французской Гвиане, где расположен космодром Куру, приняли затяжной характер. В результате был отложен старт ракеты-носителя Ariane 5, которая должна была доставить на орбиту два телекоммуникационных спутников: SGDC и KOREASAT-7.

Геостационарный спутник связи SES-15 принадлежащий люксембургскому спутниковому оператору предназначается для работы в странах Северной и Латинской Америки, а также в странах Карибского бассейна.