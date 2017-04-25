Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Лавров признался, что думает о «Спартаке» на переговорах
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву
Овечкин и Малкин встретятся во втором раунде Кубка Стэнли
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
10:20 (мск), источник: Интерфакс

«Союз» с европейским спутником связи запустят с космодрома Куру 18 мая

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с европейским геостационарным спутником связи SES-15 с космодрома Куру, отмененный 4 апреля из-за забастовок во Французской Гвиане, назначен на середину мая, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

Источник: AFP 2017

«Запуск запланирован на 18 мая», — сказал источник.

Ранее ряд СМИ сообщал, что запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А», который 4 апреля должен был вывести на орбиту спутник SES-15, отложен из-за событий во Французской Гвиане.

Протесты и забастовки во Французской Гвиане, где расположен космодром Куру, приняли затяжной характер. В результате был отложен старт ракеты-носителя Ariane 5, которая должна была доставить на орбиту два телекоммуникационных спутников: SGDC и KOREASAT-7.

Геостационарный спутник связи SES-15 принадлежащий люксембургскому спутниковому оператору предназначается для работы в странах Северной и Латинской Америки, а также в странах Карибского бассейна.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Россия вошла в тройку стран с самыми большими военными расходами
AP сообщило об убийстве молодой россиянки в Орегоне
Россия вошла в тройку стран с самыми большими военными расходами
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Внезапная проверка началась на Каспийской флотилии
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь