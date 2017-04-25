Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву
Овечкин и Малкин встретятся во втором раунде Кубка Стэнли
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Состояние голубых елей на пр. Мира обеспокоило специалистов

Деревья завяли и пожелтели от солнца.

Специалисты обеспокоились состоянием пяти голубых елей возле здания правительства на пр. Мира. За зиму деревья завяли и пожелтели.

В мэрии Красноярска отметили, что елями и другими насаждениями занимаются в Управлении зеленого строительства. После схода снега специалисты обследуют все деревья и решают, что нужно срубить, заменить или подлечить. Чтобы досконально проверить состояние насаждений, УЗС заказало специальное обследование.

«Специалисты возьмут анализы, проведут диагностику, и уже примерно через неделю мы будем знать, что случилось с елками. Опасны ли они, есть ли внутри стволов гниль, не упадут ли они, не болеют ли грибковыми или другими заболеваниями. В прошлом году мы уже обращались к специалистам с таким же вопросом по поводу рябин в районе “Питерского мостика”. Обследования показали, что там деревья болели грибком — мы убрали часть, тем самым не заразили другие деревья, которые удалось сохранить», — отметил глава УЗС Алексей Панов.

Обследования проводили с помощью специальных приборов — резиографа и томографа. Резиограф позволяет понять, есть ли внутри ствола пустоты и гниль: с помощью тонкой иглы, подключенной к компьютеру, специалисты сверлят дерево и получают его «кардиограмму». Томограф выявляет ту или иную патологию по принципу УЗИ. Все оборудование привезено из Центра защиты леса и стоит примерно 2,5 млн рублей.

В итоге эксперты выяснили, что деревья стоят крепко и не имеют признаков гнили. Желтизна и вялость хвои, вероятно, связаны с активностью солнца. Сейчас специалисты ждут результатов химического анализа, на основе которого «вылечат» каждое дерево.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Константиновский рудник» выводят из банкротства
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Внезапная проверка началась на Каспийской флотилии
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь