Состояние голубых елей на пр. Мира обеспокоило специалистов

Специалисты обеспокоились состоянием пяти голубых елей возле здания правительства на пр. Мира. За зиму деревья завяли и пожелтели.

В мэрии Красноярска отметили, что елями и другими насаждениями занимаются в Управлении зеленого строительства. После схода снега специалисты обследуют все деревья и решают, что нужно срубить, заменить или подлечить. Чтобы досконально проверить состояние насаждений, УЗС заказало специальное обследование.

«Специалисты возьмут анализы, проведут диагностику, и уже примерно через неделю мы будем знать, что случилось с елками. Опасны ли они, есть ли внутри стволов гниль, не упадут ли они, не болеют ли грибковыми или другими заболеваниями. В прошлом году мы уже обращались к специалистам с таким же вопросом по поводу рябин в районе “Питерского мостика”. Обследования показали, что там деревья болели грибком — мы убрали часть, тем самым не заразили другие деревья, которые удалось сохранить», — отметил глава УЗС Алексей Панов.

Обследования проводили с помощью специальных приборов — резиографа и томографа. Резиограф позволяет понять, есть ли внутри ствола пустоты и гниль: с помощью тонкой иглы, подключенной к компьютеру, специалисты сверлят дерево и получают его «кардиограмму». Томограф выявляет ту или иную патологию по принципу УЗИ. Все оборудование привезено из Центра защиты леса и стоит примерно 2,5 млн рублей.

В итоге эксперты выяснили, что деревья стоят крепко и не имеют признаков гнили. Желтизна и вялость хвои, вероятно, связаны с активностью солнца. Сейчас специалисты ждут результатов химического анализа, на основе которого «вылечат» каждое дерево.