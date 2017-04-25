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10:59 (мск), источник: РИА Крым

В Крым с Украины не попали семена арбуза «сахарный малыш» и огурца «бригадный»

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости (Крым). За прошедшую неделю сотрудники Россельхознадзора по РК и Севастополю пресекли 45 попыток ввоза с Украины в Крым продукции растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В багаже и ручной клади граждан, следующих из сопредельного государства на полуостров, было обнаружено 40 килограммов овощей, 10 килограммов фруктов, 23 килограмма орехов и сухофруктов, а также фасоль, мука, горшечные растения и прочее.

Пытались ввезти в Крым и более 3 кг семян различных растений, в том числе арбуза «сахарный малыш» и «красавчик», буряка «бордо 237» и огурца «бригадный». Все выявленные товары были возвращены обратно в сопредельное государство.

Изъятые на границе Крыма с Украиной растения.

По сообщению Россельхознадзора с начала 2017 года граждане, следующие с Украины в Крым, пытались провезти 2529 килограммов различной подкарантинной продукции растительного происхождения.

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