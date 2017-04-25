В Сочи на майские праздники ограничат движение транспорта

«Во время проведения первомайской демонстрации с 09:00 до 13:00 Курортный проспект станет недоступным для движения транспортных средств от пересечения с улицей Учительской и до главпочтамта», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Во время парада, посвященного Дню Победы, проезд автотранспорта будет закрыт по Курортному проспекту до стелы «Подвиг во имя жизни». Знак «Проезд запрещен» появится и на прилегающих улицах в районе морского порта. Общественный транспорт будет ходить согласно расписанию по измененной схеме.