В Омске выбрали, какой арт-объект установить у СибАДИ

Как ранее сообщалось, по проекту представителей омского студенчества на площади у главного корпуса СибАДИ планируется установить арт-объект, посвященный предстоящему Всемирному фестивалю молодежи и студентов. На конкурс, объявленный оргкомитетом фестиваля в городах России, из Омска заявилось 33 участника, представивших 22 индивидуальных или коллективных макета.

Как рассказала порталу Om1.ru Алена, подготовка к конкурсу заняла около месяца. Девушки всерьез занялись проектированием, отрабатывая много разных идей, основанных на особенностях и ценностях фестиваля. При этом опыт у авторов был: прежде художницы показывали свои работы на выставках или фестивалях искусств, но те проекты, которые реализовывались в городской среде, носили временный характер.

Алена Пожиленко, соавтор проекта «Точка зрения»:

— У нас было очень много разных идей, отталкивались в основном от особенностей фестиваля, его ценностей. Изначально мы даже хотели представить на конкурс 4 проекта, но затем решили сконцентрировать силы на две самые интересные, на наш взгляд, идеи. Так у нас появились проекты «Диалог Мира» и «Точка зрения». Какой из проектов больше понравится жюри мы даже не предполагали, тем более что на защите было представлено и много других очень интересных проектов.

Так, проект «Диалог Мира» предусматривал лавочки, крутящиеся элементы, вращающийся от ветра цветок (логотип фестиваля), парковку для велосипедов. «Точка зрения» — менее функциональный объект, но с более широким видением. На основании в форме круга расположены вертикальные четырехгранные столбы разной высоты, на стороны которых нанесены части изображения. При просмотре с определенной точки они складываются в единую картинку. Первая — эмблема фестиваля-2017, разноцветная ромашка. Вторая — коллаж, заключенный в круг, из орнаментов разных народов мира. Третья — разлетающиеся голуби, птицы мира.

По замыслу авторов, арт-объект символизирует собой разнообразие людей, народов, стран, культур, которые, так или иначе, имеют что-то общее. Причем скульптура предполагает возможность взаимодействия с жителями: в нее можно «заходить», перемещаться между столбами, на внутренних частях которых будут частично расположены зеркала. Такова, по крайней мере, задумка, но при реализации бывает, что итог может несколько отличаться от первоначального проекта.

Пресс-служба министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области: