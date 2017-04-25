В Сочи закрыли горнолыжные трассы

«Сегодня все трассы закрыты из-за лавиноопасности», — сообщили порталу Юга.ру в информационном центре курорта «Горки Город».

В Красной Поляне 24 апреля выпало более 20 см снега.

«До конца дня 25 апреля в горах Сочи выше 1 тыс. метров над уровнем моря лавиноопасно», — предупредили в Сочинском специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.

В предгорной зоне курорта 26 апреля температура воздуха ночью понизится до -1°C.

В зоне «Цирк-2» на хребте Аибга (более 2 тыс. метров над уровнем моря) горнолыжный сезон планируют продлить до 21 мая. Сейчас высота снежного покрова превышает 4 м.