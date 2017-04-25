Профилактические отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 мая
Подготовка к следующему отопительному периоду завершится до 25 августа.
Подготовка к следующему отопительному периоду завершится до 25 августа.
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — «Московская объединенная энергетическая компания» начнет профилактические отключения горячей воды в жилых домах с 10 мая, сообщили «Интерфаксу» в
«Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий», — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что работами будут охвачены 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов. «В 5006 зданиях, в том числе в 3171 жилом доме, на время проведения
Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года, пояснили в компании.
«МОЭК» запустила информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах, обеспечивающих теплоснабжение их домов. Для того чтобы узнать дату и сроки отключения горячей воды в конкретном доме, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте «МОЭК», это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация, добавили в