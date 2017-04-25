Профилактические отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 мая

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — «Московская объединенная энергетическая компания» начнет профилактические отключения горячей воды в жилых домах с 10 мая, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании во вторник.

«Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий», — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что работами будут охвачены 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов. «В 5006 зданиях, в том числе в 3171 жилом доме, на время проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 году горячая вода отключаться не будет», — уточнили в пресс-службе.

Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года, пояснили в компании.