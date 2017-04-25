Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
7 ошибок в оформлении загородного дома
Надежда Ручка ждет первенца
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
The Telegraph: Шарапова получит wild card на Roland Garros
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10:45 (мск), источник: РИА Новости

Под Хабаровском после атаки на ФСБ проверят исполнение законов об оружии

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Временная межведомственная рабочая группа при хабаровской прокуратуре после нападения на приемную ФСБ проверит исполнение законодательства об оружии и в сфере предупреждения преступлений, сообщает надзорное ведомство.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Временная межведомственная рабочая группа при хабаровской прокуратуре после нападения на приемную ФСБ проверит исполнение законодательства об оружии и в сфере предупреждения преступлений, сообщает надзорное ведомство.

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную управления ФСБ в Хабаровском крае 21 апреля, еще один человек — гражданин Киргизии — получил ранение. Нападавший уничтожен, по данным ФСБ, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторой информации, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

«В задачи межведомственной группы входит проверка исполнения требований законодательства при продаже и использовании огнестрельного оружия, в сфере антитеррористической защищенности органов государственной власти, местного самоуправления, социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, исполнения образовательными учреждениями законов о профилактике экстремизма и терроризма, активизации оперативно-розыскной деятельности органов МВД и ФСБ в сфере незаконного оборота оружия и противодействия экстремизму», — говорится в сообщении.

Уже проведена рабочая встреча группы, на которой выработаны механизмы реализации поставленных задач.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Хабаровске задержали подозреваемых в убийстве сына местного бизнесмена
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Внезапная проверка началась на Каспийской флотилии
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь