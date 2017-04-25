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12:25 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

26 апреля в части домов Казани не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). 26 апреля в части домов Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.

С 9.00 26 апреля до 23.00 27 апреля воды не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Айдарова, 10−160, 15−189; ул. Белинского, 11−39, 12−38; ул. Беломорская; ул. Карагандинская; ул. Ленинградская, 17−41; ул. Лядова, 16; ул. Максимова, 36−128, 37−143; ул. Побежимова, 36, 46−114, 53−145; ул. Северополюсная; ул. Симонова, 14/41−20а, 15−19/20; ул. Теплично-Комбинатская; ул. Тэцевская, 7б, 7/1, 7/2, 9, 10, 10 к.1, 10 к.3, 10 к.4, 10 к.7, 11 к.3, 11 к.5, 11а, 12, 12 к.1, 12 к.2, 12 к.3, 13, 13а, 21, 23, 25а; ул. Чапаева, 2−44, 3−55; ул. Челюскина, 24−68а, нечетные номера домов.

В поселке Грабарский по улицам: Ашхабадская, Большая Армавирская, Глинки, Громовой, Джамбула, Донецкая, Дунайская, Желябова, Заботина, Инвентарная, Карагандинская, Краснодонская, Кубанская, Малая Армавирская, Маркина, Обнорского, Огарева, Панфиловцев, Поперечно-Астраханская, Райниса, Рыночная, Социалистическая (дома №№ 14, 16, 18, 20), Станиславского, Тар Урам, Тюленина, Тюлячинская, Центрально-Мариупольская, Шадрина, Шевцовой.

В поселке Новое Караваево (кроме ул. Гудованцева, ул. Шатурская, 250, 252).

В поселке Сухая река по улицам: 2-я Заречная, Баранова, Большая Заречная, Вересаева, Верхоянская (от ул. Большая Заречная до ул. Северополюсная), Граничная, Камчатская (дома №№ 1−63), Керченская (частные жилые дома), Лянгузова, Малая Заречная (1−11, 2−14), Ново-Караваевская, Пржевальского (нечетные номера домов), Промышленная, Сахалинская, Северополюсная, Сухорецкая, Ударная.

В эти же сроки воды не будет в Московском районе по адресам: ул. Тэцевская, 27; ул. Хлебозаводская, 1, 1 к.1, 1 к.3, 1 к.5, 1 к.6, 3.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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