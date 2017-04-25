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11:35 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов дал Ковальскому 2,5 недели на снятие рекламы с заборов в Светлогорске

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил главе администрации Светлогорска Александру Ковальскому за 2,5 недели разобраться с рекламой на заборах, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

«У меня ещё одно поручение. У нас замечательным странно образом моё поручение выполнил Александр Георгиевич Ярошук — он снял все перетяжки и убрал рекламу с заборов, представляете? И сделал это даже не за два месяца, а за три недели. Я думаю, что, Александр Владимирович, вы должны перевыполнить этот план и как минимум за 2,5 недели убрать с заборов, особенно на въезде — есть у вас там немного порнографические вещи, висит непонятно что, в том числе “Янтарь-холла” реклама, на заборах, которые ограждениями являются. Снимайте», — заявил он в понедельник во время презентации концепции развития Светлогорска.

«Мы боремся», — ответил Ковальский.

«А не надо бороться. Ярошук выполнил поручение, и вы тоже выполняйте».

«Я Ярошуку давал поручение. Потом, когда мы с ним вдвоём остались, я говорю — слушай, на людях сказали два месяца, у тебя две недели. Я считал, купил кусачки, говорю — Александр Георгиевич, если что, я сам ночью выхожу. Но он сделал выполнил», — усмехнулся глава региона.

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