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11:08 (мск), источник: N + 1

Американцы испытали пассажирский мультикоптер

Мультикоптер Flyer спроектирован для полетов над водой.

Американская компания Kitty Hawk, финансированием которой занимается сооснователь Google Ларри Пейдж, 24 апреля 2017 года провела испытания одноместного мультикоптера, разрабатываемого для коротких перелетов за городом. Видео первого полета аппарата компания опубликовала на своем канале на YouTube.

Сегодня множество компаний занимается разработкой новых индивидуальных летательных аппаратов, которые предполагается использовать не только в качестве частного транспорта, но и в роли аэротакси. Речь идет как о разного рода ховербайках (летающих мотоциклах), так и о летающих автомобилях и небольших электрических летательных аппаратах.

Новая разработка Kitty Hawk, получившая название Flyer (вероятно, это аллюзия на «Флайер» братьев Райт, первый в мире оснащенный двигателем самолет), скорее относится к классу ховербайков. Аппарат выполнил первый полет над озером в пригороде Сан-Франциско. Сколько именно времени он провел в воздухе, не уточняется.

Flyer выполнен по схеме октокоптера. Пилот располагается посередине между лучами, на которых установлены электромоторы с несущими винтами. Сверху винты закрыты страховочной сеткой. Согласно заявлению Kitty Hawk, первый прототип летательного аппарата проектировался специально для полетов над водой, поэтому на него установили поплавки. С их помощью он может садиться на воду и взлетать с нее.

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Новый летательный аппарат является полностью электрическим. Kitty Hawk планирует начать продажи серийной версии Flyer в конце 2017 года. Стоимость аппарата пока не определена, но компания предлагает скидку в две тысячи долларов тем клиентам, которые приобретут за сто долларов трехлетнее членство в клубе пилотов Kitty Hawk.

Следует отметить, что Flyer можно отнести к ховербайкам скорее не из-за его конструкции, а концепции управления. Как и на ховербайках пилот Flyer седлает его, в то время как в похожих аппаратах, например, от немецкой компании E-Volo или китайской EHang, он располагается в специальной кабине.

В конце февраля текущего года российский стартап Hover Surf представил ховербайк Scorpion-3. В этом аппарате разработчики подняли плоскость несущих винтов выше центральной балки, на которой располагается пилот. Таким образом центр тяжести оказался ниже винтов, что повысило устойчивость ховербайка. Управление аппаратом осуществляется с помощью джойстиков.

Василий Сычёв

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