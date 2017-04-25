Американцы испытали пассажирский мультикоптер

Американская компания Kitty Hawk, финансированием которой занимается сооснователь Google Ларри Пейдж, 24 апреля 2017 года провела испытания одноместного мультикоптера, разрабатываемого для коротких перелетов за городом. Видео первого полета аппарата компания опубликовала на своем канале на YouTube. Сегодня множество компаний занимается разработкой новых индивидуальных летательных аппаратов, которые предполагается использовать не только в качестве частного транспорта, но и в роли аэротакси. Речь идет как о разного рода ховербайках (летающих мотоциклах), так и о летающих автомобилях и небольших электрических летательных аппаратах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mMWh4W1C2PM?rel=0&controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Новая разработка Kitty Hawk, получившая название Flyer (вероятно, это аллюзия на «Флайер» братьев Райт, первый в мире оснащенный двигателем самолет), скорее относится к классу ховербайков. Аппарат выполнил первый полет над озером в пригороде Сан-Франциско. Сколько именно времени он провел в воздухе, не уточняется. Flyer выполнен по схеме октокоптера. Пилот располагается посередине между лучами, на которых установлены электромоторы с несущими винтами. Сверху винты закрыты страховочной сеткой. Согласно заявлению Kitty Hawk, первый прототип летательного аппарата проектировался специально для полетов над водой, поэтому на него установили поплавки. С их помощью он может садиться на воду и взлетать с нее.

Читайте также Китайцы бросили автобус-портал на месте испытаний