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11:12 (мск), источник: Вести Иркутск

Контрафактные торты «Зебра» вывозили из Иркутска в Китай

Больше 12 тысяч тортов «Зебра» признал контрафактными Арбитражный суд Прибайкалья. Кондитерские изделия произвёл в Иркутске индивидуальный предприниматель, две другие фирмы экспортировали их в Китай.

Контрафактной иркутская «Зебра» стала из-за незаконного использования товарного знака. Его обладатель, по информации Роспатента, кондитерская фабрика «Яшкино», зарегистрирована в Кемеровской области. И только ей можно выпускать торты с названием «Зебра». Правонарушения выявила Иркутская таможня. И, по словам специалистов, если бы товарный знак был зарегистрирован ещё и в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, то сладости в Поднебесную бы не попали. А так ведомство было ограничено во времени. Фабрика «Яшкино» потребовала привлечь иркутские фирмы к административной ответственности. Сейчас Арбитражный суд оштрафовал экспортеров тортов на 50 тысяч рублей.

— Арбитражным судом Иркутской области был признан виновным индивидуальный предприниматель. Производство данных тортов прекращено, — говорит главный государственный таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры и прохождения товаров Иркутской таможни Лидия Ширшова.

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