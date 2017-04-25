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12:00 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморская ячейка ЛДПР оригинально поздравила Владимира Жириновского с днем рождения

Партийцы выстроили из автомобилей инициалы и возраст своего бессменного вождя.

Владивосток, 25 апреля, PrimaMedia.

Приморские либерал-демократы красочно поздравили основателя и бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского с 71-м днем рождения. Партийцы совместно с автоклубами Владивостока составили из более 50 автомобилей надпись «ВВЖ 71» — инициалы и возраст вождя ЛДПР, а также записали для него видеопоздравление, сообщает ИА PrimaMedia.

«Так как Владивосток является одним из самых автомобильных городов России, на аэродроме Седанка из 56 автомобилей разных марок была составлена надпись “ВВЖ 71” и записано поздравительное видеообращение к Владимиру Вольфовичу», — сообщили агентству в местном отделении ЛДПР.

От ИА PrimaMedia добавим, что основатель и бессменный лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский сегодня, 25 апреля отмечает 71-й день рождения.

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