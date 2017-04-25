Приморская ячейка ЛДПР оригинально поздравила Владимира Жириновского с днем рождения

Владивосток, 25 апреля, PrimaMedia.

Приморские либерал-демократы красочно поздравили основателя и бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского с 71-м днем рождения. Партийцы совместно с автоклубами Владивостока составили из более 50 автомобилей надпись «ВВЖ 71» — инициалы и возраст вождя ЛДПР, а также записали для него видеопоздравление, сообщает ИА PrimaMedia.

«Так как Владивосток является одним из самых автомобильных городов России, на аэродроме Седанка из 56 автомобилей разных марок была составлена надпись “ВВЖ 71” и записано поздравительное видеообращение к Владимиру Вольфовичу», — сообщили агентству в местном отделении ЛДПР.