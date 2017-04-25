Приморская ячейка ЛДПР оригинально поздравила Владимира Жириновского с днем рождения
Партийцы выстроили из автомобилей инициалы и возраст своего бессменного вождя.
Партийцы выстроили из автомобилей инициалы и возраст своего бессменного вождя.
Владивосток, 25 апреля, PrimaMedia.
Приморские
«Так как Владивосток является одним из самых автомобильных городов России, на аэродроме Седанка из 56 автомобилей разных марок была составлена надпись “ВВЖ 71” и записано поздравительное видеообращение к Владимиру Вольфовичу», — сообщили агентству в местном отделении ЛДПР.
От ИА PrimaMedia добавим, что основатель и бессменный лидер