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11:04 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Пьяный новосибирец забаррикадировался в уборной

Нетрезвый сибиряк потерял сознание, его вызволили спасатели МАСС.

В Новосибирске мужчина напился в баре, ушел справлять нужду в туалет и потерял там сознание. Об этом сообщает группа «Спасатели МАСС».

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 23 апреля, в 15:35. На пульт спасателей поступило сообщение от сотрудников пивбара мегаполиса.

Они рассказали, что в туалете заперся и не выходит долго один из посетителей заведения. Спасатели приехали в питейное заведение, открыли уборную и достали оттуда мужчину. Посетитель находился без сознания, документов при себе не имел. По предварительной информации, мужчина перебрал спиртного, что и стало причиной его плохого самочувствия. Сотрудники МАСС отправили мужчину на скорой в больницу.

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