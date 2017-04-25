Улицы Перми начали готовить к 9 мая

В Перми начали готовиться ко Дню Победы. Город поэтапно украсят праздничным оформлением. Так, преимущественно в ночное время, на места установок конструкций привезут групногабаритные фрагменты будущих украшений — тумбы и основания, на которые будут установлены флаги и другие детали конструкций.



Всего, по информации горадминистрации, на улицах Перми появятся 29 стел «Звезда», 20 флаговых конструкций «Салют», а также 30 художественных элементов оформления «Гвоздика».



Наиболее крупные конструкции разместят на открытых городских площадках: на Комсомольской площади и площади Карла Маркса, возле Органного зала, у Центрального рынка и на площади Гайдара. Элементы оформления появятся рядом с городскими мемориальными объектами: возле мемориала «Скорбящая», у монумента «Героям фронта и тыла», у памятника «Уральскому Добровольческому танковому корпусу».



Работы по праздничному оформлению города завершатся к 1 мая.