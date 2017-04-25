Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
The Telegraph: Шарапова получит wild card на Roland Garros
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10:59 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, кто представляет Башкортостан на конкурсе «Студентка России»

УФА, 25 апр 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Новосибирске стартовал Всероссийский конкурс грации, спорта и таланта «Студентка России-2017».

В конкурсе принимают участие более 25 участниц из Красноярска, Воронежа, Уфы, Набережных Челнов, Тобольска, Владивостока, Омска, Томска, Горно-Алтайска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Тюмени и Новосибирска. Башкортостан на конкурсе представляет воспитанница студии Линары Тагировой «Хылыукай — Bashkirian Beauty» Алсу Мавлиханова.

Алсу 23 года, она — магистрантка УГАТУ по специальности «Энергетическое машиностроение». Девушка окончила бакалавриат УГАТУ с красным дипломом, удостоена стипендии главы Башкортостана, любит летать на параплане, рисовать картины, писать стихи.

Жители республики могут поддержать Алсу, проголосовав на официальном аккаунте конкурса @studentkarossii в Instagram. Ее номер — 12. Голосование продлится до 15 часов 26 апреля по новосибирскому времени и определит самую популярную студентку России-2017, которая попадет в десятку лучших и поборется за место в тройке.

В прошлом году лучшей студенткой России стала Лейсан Гасимова из Уфы. В этом году Лейсан будет присутствовать на конкурсе в качестве члена жюри.

«Перед финалом у девушек будет четыре плотных дня подготовки, в течение которых состоится десять этапов, на основании которых в финале конкурса будет выбрана десятка лучших “Топ-10”, и из них уже тройка победительниц», — рассказали организаторы конкурса.

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества, здорового образа жизни, патриотизма, сохранения культуры, традиций и обычаев народов России, развития общественных, социальных и культурных связей между молодежью регионов. В конкурсе могут участвовать незамужние девушки от 18 лет, соответствующие общим представлениям о женской красоте, умеющие красиво и достойно преподнести себя и свой народ, прошедшие предварительный кастинг.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Внезапная проверка началась на Каспийской флотилии
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь