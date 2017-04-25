Стало известно, кто представляет Башкортостан на конкурсе «Студентка России»

Алсу 23 года, она — магистрантка УГАТУ по специальности «Энергетическое машиностроение». Девушка окончила бакалавриат УГАТУ с красным дипломом, удостоена стипендии главы Башкортостана, любит летать на параплане, рисовать картины, писать стихи.

В конкурсе принимают участие более 25 участниц из Красноярска, Воронежа, Уфы, Набережных Челнов, Тобольска, Владивостока, Омска, Томска, Горно-Алтайска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Тюмени и Новосибирска. Башкортостан на конкурсе представляет воспитанница студии Линары Тагировой «Хылыукай — Bashkirian Beauty» Алсу Мавлиханова.

Жители республики могут поддержать Алсу, проголосовав на официальном аккаунте конкурса @studentkarossii в Instagram. Ее номер — 12. Голосование продлится до 15 часов 26 апреля по новосибирскому времени и определит самую популярную студентку России-2017, которая попадет в десятку лучших и поборется за место в тройке.

В прошлом году лучшей студенткой России стала Лейсан Гасимова из Уфы. В этом году Лейсан будет присутствовать на конкурсе в качестве члена жюри.

«Перед финалом у девушек будет четыре плотных дня подготовки, в течение которых состоится десять этапов, на основании которых в финале конкурса будет выбрана десятка лучших “Топ-10”, и из них уже тройка победительниц», — рассказали организаторы конкурса.

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества, здорового образа жизни, патриотизма, сохранения культуры, традиций и обычаев народов России, развития общественных, социальных и культурных связей между молодежью регионов. В конкурсе могут участвовать незамужние девушки от 18 лет, соответствующие общим представлениям о женской красоте, умеющие красиво и достойно преподнести себя и свой народ, прошедшие предварительный кастинг.