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11:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

В южных районах Волгограда в выходные отключат воду

Красноармейский, Кировский и Советский районы Волгограда, кроме жилого массива Тулака и рабочего поселка Горьковский, останутся без воды в выходные.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе «Концессии водоснабжения», воду отключат с 00:00 29 апреля до 15:00 30 апреля. Ограничение водоснабжения будет связано с проведением плановых профилактических работ.

«Во время плановой остановки водоснабжения в южных районах города предстоит выполнить десятки профилактических и ремонтных мероприятий: капремонт, замена и врезка задвижек и затворов на сетях водоснабжения и водоотведения, на насосных и водоочистных станциях. Освобожденные от воды резервуары чистой воды будут промыты и продезинфицированы», — заявили в компании.

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