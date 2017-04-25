В южных районах Волгограда в выходные отключат воду
Красноармейский, Кировский и Советский районы Волгограда, кроме жилого массива Тулака и рабочего поселка Горьковский, останутся без воды в выходные.
Красноармейский, Кировский и Советский районы Волгограда, кроме жилого массива Тулака и рабочего поселка Горьковский, останутся без воды в выходные.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Во время плановой остановки водоснабжения в южных районах города предстоит выполнить десятки профилактических и ремонтных мероприятий: капремонт, замена и врезка задвижек и затворов на сетях водоснабжения и водоотведения, на насосных и водоочистных станциях. Освобожденные от воды резервуары чистой воды будут промыты и продезинфицированы», — заявили в компании.