Дочь Баян Есентаевой носит вещи своей матери
Продюсер написала комментарий к фотографии своей дочери.
Продюсер написала комментарий к фотографии своей дочери.
Продюсер Баян Есентаева к своему внешнему виду относится очень щепетильно. Артистка считается одной из самых стильных женщин отечественного
Увидеть Есентаеву в одном и том же наряде практически невозможно. Не исключено, что гардеробом самой Баян пользуются ее старшая дочь, с которой Есентаева практически одного размера. Собственно, продюсер не скрывает, что Айсауле Бахытбек пользуется вещами своей матери.
Продюсер опубликовала фото дочери и написала в комментариях: «Мамина дочка, мамины сапожки, за кадром, наверное, мамина сумочка».