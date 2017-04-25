Дочь Баян Есентаевой носит вещи своей матери

Продюсер Баян Есентаева к своему внешнему виду относится очень щепетильно. Артистка считается одной из самых стильных женщин отечественного шоу-бизнеса. Продюсер, для того, чтобы выглядеть на публике эффектно, не жалеет ни времени, ни средств.

Увидеть Есентаеву в одном и том же наряде практически невозможно. Не исключено, что гардеробом самой Баян пользуются ее старшая дочь, с которой Есентаева практически одного размера. Собственно, продюсер не скрывает, что Айсауле Бахытбек пользуется вещами своей матери.

Продюсер опубликовала фото дочери и написала в комментариях: «Мамина дочка, мамины сапожки, за кадром, наверное, мамина сумочка».