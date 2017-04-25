Минкульт отказался пользоваться заключением экспертов Поклонской по «Матильде»

Он подчеркнул, что экспертиза была проведена без просмотра фильма. Аристархов отметил, что ничего не знает о составе комиссии, исследовавшей ленту.

Учитель о заключении по «Матильде»: я устал от войны Поклонской со мной

17 апреля Поклонская направила в Генпрокуратуру России заключение экспертов, подтверждающее, что содержание «Матильды» оскорбляет чувства верующих. Режиссер фильма Алексей Учитель прокомментировал результаты исследования, отметив, что ему «стыдно и горько» за оценивавших ленту специалистов.

Ранее Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Матильду» на экстремизм.

В ленте Учителя, премьера которой состоится 6 октября в Мариинском театре, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.