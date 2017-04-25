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11:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Минкульт отказался пользоваться заключением экспертов Поклонской по «Матильде»

При выдаче прокатного удостоверения фильму «Матильда» в Министерстве культуры России не будут опираться на экспертное заключение по ленте, сделанное по просьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом первый замглавы ведомства Владимир Аристархов заявил «Интерфаксу» во вторник, 25 апреля.

Он подчеркнул, что экспертиза была проведена без просмотра фильма. Аристархов отметил, что ничего не знает о составе комиссии, исследовавшей ленту.

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17 апреля Поклонская направила в Генпрокуратуру России заключение экспертов, подтверждающее, что содержание «Матильды» оскорбляет чувства верующих. Режиссер фильма Алексей Учитель прокомментировал результаты исследования, отметив, что ему «стыдно и горько» за оценивавших ленту специалистов.

Ранее Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Матильду» на экстремизм.

В ленте Учителя, премьера которой состоится 6 октября в Мариинском театре, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

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