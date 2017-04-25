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11:08 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии нашлась пропавшая неделю назад мама двоих детей

27-летняя жительница города Салават Альфира Виденеева пропала 19 апреля.

Известно, что девушка ушла на работу, но домой не вернулась. Родные начали бить тревогу, ведь дома её ждали муж и двое детей.

Сегодня подруга пропавшей девушки сообщила корреспонденту ProUfu.ru о том, что Альфира нашлась. 23 апреля вечером она вернулась к своей маме, а уже следующим утром пришла домой, к своей семье.

По словам подруги с этого момента муж Альфиры на телефонные звонки не отвечает, поэтому ни родственники, ни друзья подробностей исчезновения молодой мамы не знают.

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