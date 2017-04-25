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11:07 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфу прилетел знаменитый рок-музыкант Юрий Шевчук

Сегодня ночью в Уфу прилетел наш земляк, легендарный музыкант, создатель и фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук.

В аэропорту его встречала съемочная группа телеканала ГТРК «Башкортостан».

— Очень рад быть в Уфе в очередной раз и с новой программой. В этом сезоне в Уфе пройдет крайний концерт. Специально Уфу оставили последним городом в этом туре, для того, чтобы все, что у нас осталось, все отдать, — рассказал Юрий Шевчук журналистам.

Завтра, 26 апреля, в «Уфа-Арене» состоится концерт группы. Тур «История звука» начался еще в прошлом году. Музыканты отыграли свои концерты не только в России, но и за рубежом. Например, сегодня Шевчук прибыл в родной город из Лондона, где отыграл трехчасовой концерт. Особенность этого тура в том, что он вобрал себя все знаменитые хиты за всю историю группы.

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