В праздничные дни изменится расписание речных трамвайчиков

29,30 апреля, 6, 7, 8 мая и 10, 11 июня все рейсы будут выполняться по расписанию субботы.

1, 9 мая и 12 июня — по расписанию воскресения.

В остальные дни рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием.