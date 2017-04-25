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11:29 (мск), источник: Volga News

В праздничные дни изменится расписание речных трамвайчиков

В определенные даты апреля, мая и июня в связи с праздниками теплоходы будут ходить по измененному расписанию, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

29,30 апреля, 6, 7, 8 мая и 10, 11 июня все рейсы будут выполняться по расписанию субботы.

1, 9 мая и 12 июня — по расписанию воскресения.

В остальные дни рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием.

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