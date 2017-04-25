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12:33 (мск), источник: Индикатор

Найдены гены, влияющие на возраст полового созревания

Исследователи из Кембриджского университета выявили 389 генетических маркеров, связанных со временем полового созревания у женщин.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Genetics.

В своем исследовании ученые проанализировали геномы более чем 300 000 женщин. Данные были получены от британского Биобанка и компаний ReproGen и 23andme. В ходе работы было обнаружено 389 генетических вариантов, связанных с возрастом полового созревания.

Исследование показало, что ранние сроки полового созревания сопряжены с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и нескольких видов рака, например рака молочной железы. Эту связь, по мнению ученых, можно объяснить более высоким уровнем половых гормонов на протяжении всей жизни у людей, половое созревание которых насупило слишком рано. В планах у генетиков выяснить точные механизмы этого влияния.

Также ученым удалось выявить редкие варианты в двух генах, которые снижают возраст наступление полового созревания в том случае, когда они передаются ребенку от отца, но не оказывают никакого влияние на сроки полового созревания, если наследуются от матери. По словам ученых, они заинтригованы этим открытием и планируют продолжить исследования в этом направлении.

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