Медведеву устроили экскурсию по недостроенной Омской крепости

По программе премьер должен был провести совещание в облправительстве, а после обеда непосредственно поучаствовать в партийном форуме, пообщавшись с представителями дискуссионных площадок.

Однако, утреннему совещанию на дорожную тему премьер предпочел прогулку по Омску в сопровождении высокопоставленных омичей и гостей города. В частности, Медведева провели на экскурсию по территории Омской крепости, которая всё еще находится на реконструкции.

Гидом для Медведева стал министр культуры РФ Владимир Мединский, компанию ему составили губернатор Виктор Назаров, мэр Вячеслав Двораковский и депутат Госдумы Андрей Голушко.

«Крепость была хорошо расположена. Умели наши предки выбирать места», — отметил Медведев в ходе прогулки.