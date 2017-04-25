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15:29 (мск), источник: АиФ Калининград

У калининградских водителей будут проверять наличие детских кресел

В течение недели сотрудники ГИБДД будут проверять наличие специальных кресел в авто калининградских водителей, которые путешествуют с детьми.

О старте профилактического мероприятия сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Водителям напоминают, что согласно пункту 22.9. Правил дорожного движения Российской Федерации во время поездки в автомобиле дети в возрасте до 12 лет должны находиться в специальных детских удерживающих устройствах. Они должны соответствовать весу и росту ребенка. Юные пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

«Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла», — напоминают в Госавтоинспекции.

За нарушение требований перевозки детей водитель заплатит штраф — три тысячи рублей. Должностным лицам придется выложить 25 тысяч рублей, юридическим лицам — 100 тысяч рублей.

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