В Калининграде появится улица в честь космонавта Юрия Романенко
Улица космонавта Романенко появится в Чкаловске. Такое наименование одобрила топонимическая комиссия во время заседания в понедельник, 24 апреля.
Улица космонавта Романенко появится в Чкаловске. Такое наименование одобрила топонимическая комиссия во время заседания в понедельник, 24 апреля.
— У нас тема космонавтики продолжается. История Калининграда связана с именами четырёх великих людей — Алексей Леонов, именем которого у нас уже названа улица, Пацаев, Романенко и Викторенко. С Романенко Юрием Викторовичем нам пока связаться не удалось, мы хотим получить согласие, — заявил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.
По его словам, ещё в ноябре топонимическая комиссия решила назвать в честь космонавтов дорожную сеть в Чкаловске. Новая улица Романенко соединит Гавриленко и лейтенанта Калинина.
Кроме того, рядом появится улица в честь Александра Викторенко. Крупин сообщил, что лично общался с космонавтом, и он дал своё согласие на это.