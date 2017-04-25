Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Умер снявшийся в сериале «Интерны» актер
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
The Telegraph: Шарапова получит wild card на Roland Garros
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
16Мир встретил Пасху
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11:30 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре проведут рейд по детским креслам

Мероприятие пройдет вблизи школы № 3 и детской поликлиники.

Источник: РИА "Новости"

Завтра, 26 апреля в Промышленном районе города Самара с 7.30 до 9.30 пройдет рейд с применением группового метода несения службы по контролю за применением детских удерживающих устройств вблизи общеобразовательных учреждений Госавтоинспекции города Самары совместно со специализированным батальоном ДПС ГИБДД особого реагирования ГУ МВД России по Самарской области. Профилактическое мероприятие состоится на пересечении улиц 22-го Партсъезда и Фадеева, вблизи школы № 3 и детской поликлиники.

Время выбрано неслучайно, именно в это время родители привозят своих детей в школу и поликлинику.

За 3 месяца 2017 года сотрудниками ГИБДД выявлено и задокументировано 921 административное правонарушение в этой сфере.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сбербанк начал серию образовательных мероприятий для предпринимателей
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Минкульт не будет учитывать заключение экспертов по «Матильде»
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь