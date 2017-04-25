Фотоплатья гимназисток из Нижнего Тагила победили на Ассамблее моды

На патриотичных платьях цвета берлинской лазури — главные тагильские достопримечательности: Лисья гора, антикварные домны, городской пруд, отец и сын Черепановы, Артамонов с изобретенным им велосипедом.

— Мы посвятили коллекцию Нижнему Тагилу, — говорит руководитель театра моды Елена Панкратова. — Его 295-му дню рождения.

Принты напечатали на ткани аналоговым методом цианотипии — допотопной или, более корректно, альтернативной фотографии. Именно этим способом в советских НИИ тиражировали чертежи, получая светокопии — резко пахнущие «синьки». Его основа — химия и свет: на солнце железо окисляется, раствор солей засвечивается под действием ультрафиолета.

Патриотическая коллекция началась с 60 метров белой диагонали. Ткань раскроили, детали пропитали раствором солей железа, выписанным через интернет, и повесили сушиться в полной темноте, чтобы не засветились раньше времени. Затем материал закрыли пленками-негативами и выставили на экспонирование на солнце. И тут уральская погода едва не сорвала эксперимент: весна в Тагиле не особенно богата ультрафиолетом, света не хватило для появления четкого изображения. Пришлось его смывать, и весь процесс начинать сначала.

— Сейчас-то я понимаю, что для фотопечати можно помещать материал в солярий, но «уличный» способ намного экономнее, — говорит автор идеи Ираида Арсова. — Я пробовала стирать такую ткань, но ей потом требуется восстановление рисунка. Так что мы хотим продолжить эксперимент и пропитать ткань защитным средством от ультрафиолета для альпинистов. Надеемся, что это закрепит изображение.

Следующий выход в свет «сумерек», завоевавших первое место в Москве, состоится в Тагиле в Ночь музеев.