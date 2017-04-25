Фотоплатья гимназисток из Нижнего Тагила победили на Ассамблее моды
В Москве по достоинству оценили проект, работая над которым гимназистки успели побывать химиками, фотографами, печатниками, дизайнерами, раскройщиками, швеями и моделями.
В Москве по достоинству оценили проект, работая над которым гимназистки успели побывать химиками, фотографами, печатниками, дизайнерами, раскройщиками, швеями и моделями.
На патриотичных платьях цвета берлинской лазури — главные тагильские достопримечательности: Лисья гора, антикварные домны, городской пруд, отец и сын Черепановы, Артамонов с изобретенным им велосипедом.
— Мы посвятили коллекцию Нижнему Тагилу, — говорит руководитель театра моды Елена Панкратова. — Его 295-му дню рождения.
Принты напечатали на ткани аналоговым методом цианотипии — допотопной или, более корректно, альтернативной фотографии. Именно этим способом в советских НИИ тиражировали чертежи, получая светокопии — резко пахнущие «синьки». Его основа — химия и свет: на солнце железо окисляется, раствор солей засвечивается под действием ультрафиолета.
Патриотическая коллекция началась с 60 метров белой диагонали. Ткань раскроили, детали пропитали раствором солей железа, выписанным через интернет, и повесили сушиться в полной темноте, чтобы не засветились раньше времени. Затем материал закрыли
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Следующий выход в свет «сумерек», завоевавших первое место в Москве, состоится в Тагиле в Ночь музеев.