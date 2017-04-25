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12:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Скорость дыхания хомяков изучают новосибирские школьники

Команда 8-классников лицея № 130 презентовала на московском международном салоне образования (ММСО-2017) свой проект под названием «С какой скоростью дышит хомяк?», сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.

Скорость дыхания хомячков изучают новосибирские школьники, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.

Команда 8-классников лицея № 130 презентовала на московском международном салоне образования (ММСО-2017) свой проект под названием «С какой скоростью дышит хомяк?» Проект был создан в рамках направления «Автоматизация научных исследований» под руководством сотрудника лаборатории НГУ «Инжевика» и Института систематики и экологии животных СО РАН Ивана Поликарпова.

Цель проекта ― зарегистрировать двигательную активность и уровень обмена веществ мелких млекопитающих. На основании выводов, полученных при тестировании животных, можно понять, сколько энергии животные тратят во время сна, бега в колесе.

«На основании этих данных можно понять, в каких условиях обитают животные, как можно скорректировать их рацион питания для лучшей активности и какие условия для животных оптимальные», — поясняют авторы проекта.

Школьники подключили исполнительный модуль к веб-серверу для сбора и анализа данных в режиме реального времени с большого количества клеток с мелкими млекопитающими. Прототипы установок созданы в лаборатории. После их доработки можно будет измерить обмен веществ у грызунов.

Свои опыты молодые ученые будут проводят на хомяках. В рамках проекта уже прошло исследование скорости потребления кислорода и выделения углекислого газа джунгарским хомяком.

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